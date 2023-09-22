Азербайджанские военные в Нагорном Карабахе случайно атаковали российских миротворцев

07:42 22 сентября Киев, Украина

Пять военнослужащих российских "миротворческих сил" погибли в Нагорном Карабахе ошибочно попав под огонь азербайджанских военных.



Эту информацию распространила пресс-служба Генеральной прокуратуры Азербайджана.



Согласно пресс-релизу, инцидент произошел 20 сентября 2023 года, когда группа азербайджанских военнослужащих, участвовавших в антитеррористических операциях в селе Джанйятаг Тергерского района Азербайджана, случайно открыла огонь по автомобилю, находившемуся на территории с дислокацией российских военнослужащих из Миротворческого контингента рф (РМК). Эта случайность произошла из-за сложного рельефа местности и туманно-дождевых погодных условий. В результате этого инцидента погибли пять военнослужащих РМК.



Отмечается, что в тот же день в этом селе "неустановленными членами незаконных армянских вооруженных формирований был обстрелян из огнестрельного оружия автомобиль "Камаз", который принадлежал РМК".



Генеральные прокуратуры Азербайджана и россии уже провели телефонный разговор по данному инциденту и договорились о проведении всестороннего расследования. В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия по уголовному делу.