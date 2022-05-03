Азербайджан закрыл воздушное пространство для военной авиации рф

08:16 03 мая Киев, Украина





Теперь российские военные самолеты вынуждены лететь над Ираном и Каспийским морем на пути в Ростов-на-Дону, отмечает издание.



Официальных заявлений со стороны азербайджанских и российских представителей пока нет. Однако российские военные самолеты, летающие из Армении в Россию, по-прежнему продолжают избегать воздушного пространства Азербайджана. Азербайджан закрыл свое воздушное пространство для российских военных самолетов, направлявшихся в Сирию и Армению. Об этом сообщает издание The Azeri Times.Теперь российские военные самолеты вынуждены лететь над Ираном и Каспийским морем на пути в Ростов-на-Дону, отмечает издание.Официальных заявлений со стороны азербайджанских и российских представителей пока нет. Однако российские военные самолеты, летающие из Армении в Россию, по-прежнему продолжают избегать воздушного пространства Азербайджана.

Ранее своё воздушное пространство для российских военных самолётов закрыла Турция. Глава МИД страны Мевлют Чавушоглу уточнил, что у России было разрешение на три месяца: воздушное пространство было открыто для военных и гражданских самолётов, которые перевозят солдат в Сирию.