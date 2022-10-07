Азербайджан в два раза нарастит поставки газа в Европу

15:41 07 октября Киев, Украина

В Европе наблюдается больший спрос на энергетические ресурсы Азербайджана , в связи с чем власти страны намерены увеличить поставки газа в Европу минимум в два раза.

Об этом сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев, чьи слова приводит агентство «АзерТАДЖ».

Азербайджан намерен увеличить поставки газа в Европу минимум в два раза, однако для этого потребуются время и инвестиции. Достигнуть амбициозной задачи Баку намерен к 2027 году — такую цель поставил президент Азербайджана Ильхам Алиев, чьи слова приводит агентство «АзерТАДЖ».



В 2022 году Азербайджан уже увеличил поставки газа в Европу на 40%, при этом потенциал спроса по-прежнему велик, уверен Алиев. Президент также напомнил о недавно подписанном меморандуме с европейскими властями об увеличении поставок газа, однако признал, что резко нарастить поставки сразу не выйдет — нужны вложения.

«Мы планируем увеличить экспорт газа в Европу по меньшей мере вдвое. То есть если в минувшем году он составлял 9 млрд кубометров, значит, в 2027 году составит 18 млрд кубометров, а может, и больше», — заявил Ильхам Алиев.

Президент Азербайджана отметил, что для наращивания поставок страна запускает новые месторождение, более того, энергетическое сотрудничество между странами может быть укреплено и в других отраслях энергетики. В качестве примера Алиев привел развитие в республике возобновляемых источников энергии, что создает излишки электричества, которые могут быть направлены в Европу.

«Наши газ, нефть, а также электроэнергия будут экспортироваться на европейский континент. Для достижения этого в настоящее время разрабатываются конкретные программы, возможно, несколько рано говорить об этом. Однако надеюсь, что в ближайшие 6–7 месяцев в этой области будет достигнут серьезный прогресс», — отметил президент Азербайджана.

После начала войны в Украине и сокращения поставок российского газа европейские власти начали стремительно искать альтернативных поставщиков топлива, чтобы снизить последствия энергетического кризиса. Место российского газа на европейском рынке в основном уже занял американский сжиженный природный газ (СПГ). Помимо него, на увеличение рыночной доли претендуют Катар, Алжир, Азербайджан, Норвегия и другие страны, которые могут нарастить поставки газа в Европу. Цены на газ в Европе удалось стабилизировать, однако они все еще в 3-4 раза выше прошлогодних значений. Тысяча кубов газа на крупнейшем газовом хабе в Нидерландах 7 октября торговалась на уровне $1638.