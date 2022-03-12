Азербайджан продолжает захват населенных пунктов в Карабахе

Объявленное неделю назад перемирие между Азербайджаном и Арменией не действует. Ожесточенные обстрелы и бои продолжаются. Так, сегодня, 17 октября, президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил о взятии на территории Карабаха еще семи сел и города Физули.
В Минобороны Азербайджана сообщают, что в ночь на субботу "удалось прорвать заранее выстроенные оборонительные рубежи на разных направлениях".
Там также заявляют о значительных потерях военных Армении и техники.
Двумя днями ранее Алиев заявил, что азербайджанская армия взяла под контроль около 50 населенных пунктов в Нагорном Карабахе, в том числе город Джабраил.
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