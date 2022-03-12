Азербайджан продолжает захват населенных пунктов в Карабахе

Объявленное неделю назад перемирие между Азербайджаном и Арменией не действует. Ожесточенные обстрелы и бои продолжаются. Так, сегодня, 17 октября, президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил о взятии на территории Карабаха еще семи сел и города Физули.

"Азербайджанская армия освободила села Гочахмедли, Чимен, Джуварлы, Пирахмедли, Мусабейли, Ишиглы, Дедели Физулинского района и город Физули", - сказал он в обращении к нации.

В Минобороны Азербайджана сообщают, что в ночь на субботу "удалось прорвать заранее выстроенные оборонительные рубежи на разных направлениях".

"В результате боевых действий 1-й батальон 5-го горнострелкового полка ВС Армении, оставив свои позиции и большое количество убитых и раненых, отступил назад. До 300 резервистов, самовольно покинув боевые позиции на оборонительной линии 1-го мотострелкового полка ВС Армении, отступили", - утверждает ведомство.

Там также заявляют о значительных потерях военных Армении и техники.

Двумя днями ранее Алиев заявил, что азербайджанская армия взяла под контроль около 50 населенных пунктов в Нагорном Карабахе, в том числе город Джабраил.