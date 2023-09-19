Азербайджан призывает к выводу армянских войск из Нагорного Карабаха

Азербайджан призвал вывести армянские войска из Нагорного Карабаха, утверждая, что это является единственным путем к достижению мира в этом регионе.
Заявление было сделано Министерством иностранных дел Азербайджана.
Азербайджанское МИД объявило, что "локальные антитеррористические мероприятия" в Нагорном Карабахе являются ответом на "ряд масштабных военных провокаций и терактов" со стороны армянских сил.
Заявление было сделано Министерством иностранных дел Азербайджана.
Азербайджанское МИД объявило, что "локальные антитеррористические мероприятия" в Нагорном Карабахе являются ответом на "ряд масштабных военных провокаций и терактов" со стороны армянских сил.
Они подчеркнули, что эти действия направлены на ликвидацию незаконных военных формирований и военной инфраструктуры, и что гражданскому населению следует держаться подальше от военных объектов.
Азербайджанское ведомство также заявило, что присутствие армянских вооруженных сил в Карабахе представляет серьезную угрозу региональному миру и стабильности. По их мнению, единственным способом достижения мира и стабильности в этом регионе является полное и безоговорочное отступление армянских войск из Карабахского региона Азербайджана.
Азербайджанское ведомство также заявило, что присутствие армянских вооруженных сил в Карабахе представляет серьезную угрозу региональному миру и стабильности. По их мнению, единственным способом достижения мира и стабильности в этом регионе является полное и безоговорочное отступление армянских войск из Карабахского региона Азербайджана.
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