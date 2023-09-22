Азербайджан пообещал амнистию для армян Карабаха, которые сложат оружие

15:25 22 сентября Киев, Украина

Азербайджан предусматривает амнистию для армян Нагорного Карабаха, которые сложат оружие, хотя некоторые карабахские военные подразделения заявили, что продолжат сопротивление войскам Баку.





Азербайджан хочет интегрировать



Президент Азербайджана Ильхам Алиев пообещал гарантировать их права, но сказал, что его железный кулак оставил идею независимого этнического армянского Карабаха в истории и что регион будет превращен в "рай" в составе Азербайджана.



Ранее этнические армяне в Нагорном Карабахе заявили, что они нуждаются в гарантиях безопасности, прежде чем сложить оружие. Это произошло после того, как Азербайджан объявил, что вернул сепаратистский регион под свой контроль после 24-часовой военной операции.



Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду заявил, что его «железный кулак» отправил идею обособленного этнического армянского Карабаха в историю, и теперь регион будет «жить в раю» в составе Азербайджана.



Хикмет Гаджиев, советник президента Азербайджана по внешней политике, сказал Reuters, что Баку предусматривает амнистию для тех карабахских бойцов, которые сложат оружие. Об этом сообщает агентство Reuters.Азербайджан хочет интегрировать Нагорный Карабах , в котором проживают 120 тысяч этнических армян. В то же время армяне опасаются этнических чисток.Президент Азербайджана Ильхам Алиев пообещал гарантировать их права, но сказал, что его железный кулак оставил идею независимого этнического армянского Карабаха в истории и что регион будет превращен в "рай" в составе Азербайджана.Ранее этнические армяне в Нагорном Карабахе заявили, что они нуждаются в гарантиях безопасности, прежде чем сложить оружие. Это произошло после того, как Азербайджан объявил, что вернул сепаратистский регион под свой контроль после 24-часовой военной операции.Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду заявил, что его «железный кулак» отправил идею обособленного этнического армянского Карабаха в историю, и теперь регион будет «жить в раю» в составе Азербайджана.Хикмет Гаджиев, советник президента Азербайджана по внешней политике, сказал Reuters, что Баку предусматривает амнистию для тех карабахских бойцов, которые сложат оружие.

"Даже для бывших военных и комбатантов, если их можно так классифицировать, даже для них мы предполагаем амнистию или намекаем на амнистию", – сказал Гаджиев.

Он подчеркнул, что права армян Карабаха будут соблюдены в рамках их интеграции в Азербайджан. Чиновник отметил, что жители региона просили о гуманитарной помощи и поставках горючего, и в пятницу в НК будут доставлены три груза гуманитарной помощи.