Азербайджан планирует увеличить поставки газа в Европу

08:20 23 сентября Киев, Украина

В 2022 году поставки газа Азербайджана в Европу выросли на 40%, по сравнению с прошлым годом.

Об этом заявил министр энергетики Пярвиз Шахбазов на международной газовой конференции в Румынии.

"Это говорит о том, что Южный газовый коридор (ЮГК) работает на максимальной мощности, а также о бесперебойности и стабильности поставок", - сообщил министр.

По его словам, расширение Южного газового коридора в течение пяти лет является "следующим шагом в обеспечении энергетической безопасности" в Европе.

"Для удвоения экспорта природного газа из Азербайджана - до 20 млрд кубометров - потребуются инвестиции в увеличение пропускной способности трубопроводов и в добычу газа, а также заключение контрактов и реализация технических мер", - дополнил он.

Шахбазов также обратил внимание на планы Азербайджана по использованию возобновляемых источников энергии и водорода в процессе диверсификации энергопоставок в Европу в долгосрочной перспективе.



Поставки азербайджанского газа в Европу по газопроводу TAP (входит в систему ЮГК) потребителям в Италии, Греции и Болгарии начались 31 декабря 2020 года. Газопровод предназначен для транспортировки 10 млрд кубометров в год природного газа с месторождения Шах-Дениз в рамках Стадии-2 его разработки в Европу. Пропускная способность газопровода позволяет увеличить его мощность вдвое - до 20 млрд кубометров в год.