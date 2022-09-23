Азербайджан планирует увеличить поставки газа в Европу

В 2022 году поставки газа Азербайджана в Европу выросли на 40%, по сравнению с прошлым годом.
Об этом заявил министр энергетики Пярвиз Шахбазов на международной газовой конференции в Румынии.
По его словам, расширение Южного газового коридора в течение пяти лет является "следующим шагом в обеспечении энергетической безопасности" в Европе.
Шахбазов также обратил внимание на планы Азербайджана по использованию возобновляемых источников энергии и водорода в процессе диверсификации энергопоставок в Европу в долгосрочной перспективе.
Поставки азербайджанского газа в Европу по газопроводу TAP (входит в систему ЮГК) потребителям в Италии, Греции и Болгарии начались 31 декабря 2020 года. Газопровод предназначен для транспортировки 10 млрд кубометров в год природного газа с месторождения Шах-Дениз в рамках Стадии-2 его разработки в Европу. Пропускная способность газопровода позволяет увеличить его мощность вдвое - до 20 млрд кубометров в год.
Поставки азербайджанского газа в Европу по газопроводу TAP (входит в систему ЮГК) потребителям в Италии, Греции и Болгарии начались 31 декабря 2020 года. Газопровод предназначен для транспортировки 10 млрд кубометров в год природного газа с месторождения Шах-Дениз в рамках Стадии-2 его разработки в Европу. Пропускная способность газопровода позволяет увеличить его мощность вдвое - до 20 млрд кубометров в год.
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