Азербайджан отказался платить рублями за российский газ

Государственная нефтяная компания Азербайджана Socar официально опровергла информацию о планах Баку расплачиваться за российский газ в рублях.
Поставка российского газа в Азербайджан осуществляется в рамках договора о сезонном обмене природным газом, подписанного в июле 2021 между госкомпанией "Азерконтракт" и группой "Газпром".
Срок действия соглашения – до 2023 года.
Договор предусматривает поставки газа из Азербайджана в РФ в летний сезон и аналогичных объемов газа из россии в Азербайджан в зимний сезон. Объемы поставок зависят от уровня добычи и потребления газа в Азербайджане в летние месяцы.
Срок действия соглашения – до 2023 года.
Договор предусматривает поставки газа из Азербайджана в РФ в летний сезон и аналогичных объемов газа из россии в Азербайджан в зимний сезон. Объемы поставок зависят от уровня добычи и потребления газа в Азербайджане в летние месяцы.
Напомним, в конце марта президент россии Владимир Путин подписал указ о новом расчёте за российский газ. Оплата теперь должна проходить в рублях — но только для "недружественных" стран.
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