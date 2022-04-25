Азербайджан отказался платить рублями за российский газ

20:27 25 апреля Киев, Украина

Государственная нефтяная компания Азербайджана Socar официально опровергла информацию о планах Баку расплачиваться за российский газ в рублях.

"В СМИ в понедельник была распространена информация, что Азербайджанская Республика будет оплачивать в рублях стоимость импортируемого газа из россии. Эта информация не отражает действительности", - заявили в SOCAR.

Поставка российского газа в Азербайджан осуществляется в рамках договора о сезонном обмене природным газом, подписанного в июле 2021 между госкомпанией "Азерконтракт" и группой "Газпром".



Срок действия соглашения – до 2023 года.



Договор предусматривает поставки газа из Азербайджана в РФ в летний сезон и аналогичных объемов газа из россии в Азербайджан в зимний сезон. Объемы поставок зависят от уровня добычи и потребления газа в Азербайджане в летние месяцы.

Напомним, в конце марта президент россии Владимир Путин подписал указ о новом расчёте за российский газ. Оплата теперь должна проходить в рублях — но только для "недружественных" стран.