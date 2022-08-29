Азербайджан объявил о проведении в Нагорном Карабахе операции «Возмездие»

В ответ на обстрел азербайджанских позиций армянскими военными в Нагорном Карабахе, Азербайджан объявил о проведении контртеррористической операции "Возмездие".
Об этом сообщили в Минобороны Азербайджана, пишет haqqin.az.
Азербайджанские военные сообщают, что контртеррористическая операция началась в ответ на "провокации армянских незаконных вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы".
Азербайджанские военные сообщают, что контртеррористическая операция началась в ответ на "провокации армянских незаконных вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы".
В ответ азербайджанскими военными была взята под контроль высота Гирхгиза, а также установлен контроль над высотами Сарыбаба и рядом других вдоль Карабахского хребта Малого Кавказа.
В Азербайджане призвали армян демилитаризировать Нагорный Карабах и вывести оттуда свои военные формирования.
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