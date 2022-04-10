Азербайджан назвал количество погибших граждан в Нагорном Карабахе

15:58 16 ноября Киев, Украина

Генпрокуратура Азербайджана обнародовала потери, которые страна понесла в результате боевых действий в Нагорном Карабахе. Это около сотни погибших гражданских лиц, более 400 раненных и более 500 разрушенных жилых домов.

"В результате обстрела вооруженными силами Армении с 27 сентября до сегодня погибли 94 гражданских лица, еще 414 человек получили ранения различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

Боевые действия нанесли ущерб 120 многоквартирным жилым домам, 3 410 частным домам, а также 512 другим гражданским объектам.



Из-за войны в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном почти 130 тысяч мирных жителей были вынуждены покинуть свои дома.