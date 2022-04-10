Азербайджан назвал количество погибших граждан в Нагорном Карабахе

Генпрокуратура Азербайджана обнародовала потери, которые страна понесла в результате боевых действий в Нагорном Карабахе. Это около сотни погибших гражданских лиц, более 400 раненных и более 500 разрушенных жилых домов.
Боевые действия нанесли ущерб 120 многоквартирным жилым домам, 3 410 частным домам, а также 512 другим гражданским объектам.
Из-за войны в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном почти 130 тысяч мирных жителей были вынуждены покинуть свои дома.
Из-за войны в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном почти 130 тысяч мирных жителей были вынуждены покинуть свои дома.
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