Азербайджан и Армения могут заключить мирный договор уже до конца года

11:59 07 октября Киев, Украина

При определенных условиях мирный договор с Арменией может быть подписан до конца 2022 года, считает президент Азербайджана Ильхам Алиев.





Об этом Алиев сказал в четверг в Праге в интервью азербайджанским телеканалам, пишет eadaily.com.

"Если у армянской стороны будет воля, то мирный договор может быть подписан до конца текущего года. Время идет. Хоть первая встреча глав МИД не принесла успеха, считаю, что это положительный шаг. Думаю, если в ближайшее время будет принято решение, если две стороны начнут работу над текстом мирного договора в рамках рабочих групп, то до конца года мы можем выйти на договоренности", - сказал Алиев.

Он утверждает, что ни у Армении, ни у ЕС нет вопросов по пяти базовым принципам мирного договора, предложенных Азербайджаном.