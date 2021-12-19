Автора книги о Гарри Поттере не пригласили на съемки «Возвращение в Хогвартс»

1 января HBO Max выпустит спецэпизод Гарри Поттера «Возвращение в Хогвартс», который будет полностью посвящен 20-летию премьеры первого фильма. Съемки уже начались, но автора бестселлера Джоан Роулинг не пригласили участвовать в съемках.

Специальный эпизод будет рассказывать о съемках фильма «Гарри Поттер и философский камень», его главных героях и съемочной группе. Поскольку Джоан Роулинг не будет участвовать в съемках, ее «ставят» в эпизод из архивных кадров.

Причина, по которой Роулинг не пригласили сниматься в столь значимой серии про Гарри Поттера, может быть одна – скандал с ее обвинением в трансфобии в 2020 году.

Напомним, в 2020 году на Роулинг набросились с критикой ее выражения о том, что «люди, которые имеют менструацию», вероятно, должны называться «женщинами». Это выражение было воспринято критиками как убеждение, что гендер не отличается от биологического пола. Среди тех, кто критиковал, оказались Дэниел Рэдклифф и Эмма Уотсон, снявшиеся в главных ролях фильмов о «Гарри Поттере».

Отсутствие приглашения для участия в съемках специального выпуска «Гарри Поттера» Джоан Роулинг никак не прокомментировала. Как видим даже писатели гениальных произведений могут легко попасть в немилость на волне повсеместного шейминга и обвинений знаменитостей в не толерантности к меньшинствам.