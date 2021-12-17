Автопилот Tesla не справился с управлением – случилось ДТП

12:30 29 Июль Киев, Украина

В Аризоне автомобиль Tesla находящийся под руководством автопилота пострадал в аварии. Причиной ДТП считается не выполнение автопилотом своих основных функций, направленных на безопасность водителя. Машина врезалась в авто полиции и скорой помощи. Водитель, находившийся в автомобиле в момент ДТП, по предварительным данным, находился в состоянии алкогольного опьянения. При этом он утверждает, что не управлял автомобилем - тот находился на автопилоте.

"Мы можем подтвердить, что по словам водителя, электромобиль Tesla находился на автопилоте при столкновении", - рассказали в Государственном департаменте общественной безопасности.

В результате столкновения пострадал только водитель электромобиля - с серьезными травмами доставлен в больницу.

После очередной аварии с участием Tesla, двигалась на автопилоте, специалисты вновь заговорили об опасности системы. Однако в компании отмечают, что все делают выводы только полагаясь на озвученные данные, однако довольно редко водители сообщают об авариях, которых избежал автопилот. А таких, считают в Tesla, было тоже немало.

Как ранее сообщал Autogeek, электромобиль Tesla Model 3, двигавшийся на автопилоте, сумел мгновенно среагировать на аварийную ситуацию и уклонился от колеса вылетело на дорогу.