Австрия выявила 97 счетов подсанкционных россиян

Австрийские власти отследили 254 миллиона евро активов, принадлежащих российским олигархам, попавшим под санкции Евросоюза.
Об этом заявили в офисе канцлера Австрии, пишет Kurier.
В Австрии для отслеживания активов была создана межведомственная целевая группа, в состав которой вошли Управление по защите Конституции, Национальный банк, Управление финансового рынка и ряд министерств.
Им удалось выявить 97 счетов, на которых размещены активы на сумму 254 миллиона евро.
В Австрии для отслеживания активов была создана межведомственная целевая группа, в состав которой вошли Управление по защите Конституции, Национальный банк, Управление финансового рынка и ряд министерств.
Им удалось выявить 97 счетов, на которых размещены активы на сумму 254 миллиона евро.
Кроме того, следователям удалось выявить пять записей в земельной книге, которые предназначались для сокрытия активов.
В настоящее время расследуются другие подозрительные случаи, но поиск активов, находящихся под санкциями, значительно затруднен из-за создания международных компаний, трастовых компаний и подставных лиц.
В настоящее время расследуются другие подозрительные случаи, но поиск активов, находящихся под санкциями, значительно затруднен из-за создания международных компаний, трастовых компаний и подставных лиц.
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