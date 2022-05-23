Австрия выявила 97 счетов подсанкционных россиян

08:31 23 мая Киев, Украина

Австрийские власти отследили 254 миллиона евро активов, принадлежащих российским олигархам, попавшим под санкции Евросоюза.

Об этом заявили в офисе канцлера Австрии, пишет Kurier.



В Австрии для отслеживания активов была создана межведомственная целевая группа, в состав которой вошли Управление по защите Конституции, Национальный банк, Управление финансового рынка и ряд министерств.



Им удалось выявить 97 счетов, на которых размещены активы на сумму 254 миллиона евро.

"Это более чем в два раза больше, чем Германия смогла сообщить по состоянию на март 2022 года", — говорится в пресс-релизе канцелярии.

Кроме того, следователям удалось выявить пять записей в земельной книге, которые предназначались для сокрытия активов.



В настоящее время расследуются другие подозрительные случаи, но поиск активов, находящихся под санкциями, значительно затруднен из-за создания международных компаний, трастовых компаний и подставных лиц.