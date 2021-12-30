Австрия высылает российского дипломата за нарушение Венской конвенции 

Впервые в истории, по обвинению в шпионаже, Австрия высылает российского дипломата.
Внешнеполитическое ведомство утверждает, что действия россиянина противоречат Венской конвенции о дипломатических сношениях.
Российского дипломата могли выслать из Австрии после того, как выяснилось, что он несколько лет курировал австрийца, который шпионил в пользу России.
По крайне мере, такие данные задержанный гражданин Австрии рассказал в ходе судебного заседания. Известно, что австриец работал в экономической сфере.
Имя российского дипломата не разглашается, показания он давать отказался, сославшись на дипломатический иммунитет, покинуть страну он должен до 1 сентября.
По крайне мере, такие данные задержанный гражданин Австрии рассказал в ходе судебного заседания. Известно, что австриец работал в экономической сфере.
Имя российского дипломата не разглашается, показания он давать отказался, сославшись на дипломатический иммунитет, покинуть страну он должен до 1 сентября.
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