Австрия высылает российского дипломата за нарушение Венской конвенции 

Внешнеполитическое ведомство утверждает, что действия россиянина противоречат Венской конвенции о дипломатических сношениях.

“Я могу подтвердить, что будет выслан российский дипломат. Его поведение противоречит Венской конвенции о дипломатических сношениях”, – отметила официальный представитель МИД Австрии Клаудиа Тюрчер

Российского дипломата могли выслать из Австрии после того, как выяснилось, что он несколько лет курировал австрийца, который шпионил в пользу России.



По крайне мере, такие данные задержанный гражданин Австрии рассказал в ходе судебного заседания. Известно, что австриец работал в экономической сфере.



Имя российского дипломата не разглашается, показания он давать отказался, сославшись на дипломатический иммунитет, покинуть страну он должен до 1 сентября.