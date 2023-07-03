Австрия присоединяется к европейской инициативе "Небесный щит"

Правительство нейтральной Австрии приняло решение о присоединении к европейской инициативе под названием "Небесный щит", которая была запущена Германией для защиты воздушного пространства.
Эту новость огласил канцлер Австрии Карл Негаммер, как сообщает Euractiv.
Эту новость огласил канцлер Австрии Карл Негаммер, как сообщает Euractiv.
Сейчас ведутся переговоры о деталях присоединения, сообщили в Министерстве обороны страны. Если присоединение состоится, Австрия станет первой страной-не членом НАТО, которая примкнет к данной инициативе.
Тем не менее, ультраправые партии в Австрии уже начали критиковать намерения правительства. Лидер партии FPÖ Герберт Кикль заявил, что запланированное присоединение к "Небесному щиту" является "разрушительным решением в отношении политики нейтралитета".
Тем не менее, ультраправые партии в Австрии уже начали критиковать намерения правительства. Лидер партии FPÖ Герберт Кикль заявил, что запланированное присоединение к "Небесному щиту" является "разрушительным решением в отношении политики нейтралитета".
Власти Вены утверждают, что присоединение к инициативе "Небесный щит" соответствует принципам нейтралитета страны.
Министр иностранных дел Александр Шалленберг пояснил, что "Небесный щит" не является инициативой НАТО и не предполагает присоединения к военному альянсу, а является "сотрудничеством ряда государств". Он подчеркнул, что объединение и совместное использование военного потенциала не противоречат нейтралитету.
Австрия, не являющаяся членом НАТО, всегда подчеркивала важность соблюдения нейтралитета другими странами.
Министр иностранных дел Александр Шалленберг пояснил, что "Небесный щит" не является инициативой НАТО и не предполагает присоединения к военному альянсу, а является "сотрудничеством ряда государств". Он подчеркнул, что объединение и совместное использование военного потенциала не противоречат нейтралитету.
Австрия, не являющаяся членом НАТО, всегда подчеркивала важность соблюдения нейтралитета другими странами.
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