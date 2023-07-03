Австрия присоединяется к европейской инициативе "Небесный щит"

11:49 03 июля Киев, Украина





Эту новость огласил канцлер Австрии Карл Негаммер, как сообщает Euractiv. Правительство нейтральной Австрии приняло решение о присоединении к европейской инициативе под названием "Небесный щит", которая была запущена Германией для защиты воздушного пространства.Эту новость огласил канцлер Австрии Карл Негаммер, как сообщает Euractiv.

"Угрозы в нашем регионе значительно усилились вследствие российской агрессии против Украины. В связи с этим Австрия присоединится к европейской инициативе "Небесный щит" в области противовоздушной обороны", - заявил Негаммер в субботу.

Сейчас ведутся переговоры о деталях присоединения, сообщили в Министерстве обороны страны. Если присоединение состоится, Австрия станет первой страной-не членом НАТО, которая примкнет к данной инициативе.



Тем не менее, ультраправые партии в Австрии уже начали критиковать намерения правительства. Лидер партии FPÖ Герберт Кикль заявил, что запланированное присоединение к "Небесному щиту" является "разрушительным решением в отношении политики нейтралитета".

"Негаммер и его сторонники пожертвовали принципами нейтралитета ради НАТО", - сказал Кикль, чей политический блок, как ожидается, победит на предстоящих выборах 2024 года и получит около 30% голосов.

Власти Вены утверждают, что присоединение к инициативе "Небесный щит" соответствует принципам нейтралитета страны.



Министр иностранных дел Александр Шалленберг пояснил, что "Небесный щит" не является инициативой НАТО и не предполагает присоединения к военному альянсу, а является "сотрудничеством ряда государств". Он подчеркнул, что объединение и совместное использование военного потенциала не противоречат нейтралитету.



Австрия, не являющаяся членом НАТО, всегда подчеркивала важность соблюдения нейтралитета другими странами.