Австрия вводит контроль на границе со Словакией с целью пресечь нелегальную миграцию

По словам представителя Министерства внутренних дел Австрии, на границе со Словакией вводят контроль, чтобы пресечь нелегальную миграцию.
Данное решение - ответ на решение Чехии временно возобновить контроль на границе со Словакией
Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что Австрия также сталкивается с наплывом нелегальных мигрантов. Поэтому с полуночи 29 сентября начнутся проверки.
С 29 сентября в рамках Шенгенского кодекса будет действовать десятидневный пограничный контроль на чешско-словацкой границе. Отмечается, что в этот период в Чехии рассмотрят дальнейшие меры, в том числе продолжение контроля.
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