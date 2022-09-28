Австрия вводит контроль на границе со Словакией с целью пресечь нелегальную миграцию

15:05 28 сентября Киев, Украина

По словам представителя Министерства внутренних дел Австрии, на границе со Словакией вводят контроль, чтобы пресечь нелегальную миграцию.



Данное решение - ответ на решение Чехии временно возобновить контроль на границе со Словакией



Об этом сообщает Reuters.



Отмечается, что Австрия также сталкивается с наплывом нелегальных мигрантов. Поэтому с полуночи 29 сентября начнутся проверки.

"Мы переживаем беспрецедентную ситуацию с точки зрения нелегальной миграции. С начала 2022 года полиция задержала 11 тысяч нелегальных мигрантов(большинство из Сирии) на территории Чехии", - сообщил министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан.



С 29 сентября в рамках Шенгенского кодекса будет действовать десятидневный пограничный контроль на чешско-словацкой границе. Отмечается, что в этот период в Чехии рассмотрят дальнейшие меры, в том числе продолжение контроля.