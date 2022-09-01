Власти Австрии намерены поддержать общеевропейское ограничение цены на электроэнергию.
Об этом заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер, сообщает Reuters.
Австрийское правительство согласно с идеей ограничения цен на электроэнергию. Однако изначально местные чиновники относились к этому скептически. Решение Вены сумел изменить существенный рост цен, вызванный стремительным подорожанием газа после вторжения россии в Украину.
Австрийское правительство согласно с идеей ограничения цен на электроэнергию. Однако изначально местные чиновники относились к этому скептически. Решение Вены сумел изменить существенный рост цен, вызванный стремительным подорожанием газа после вторжения россии в Украину.
По его словам, он попытается убедить всех несогласных. Также чиновник призвал все 27 государств – членов ЕС "объединиться, чтобы немедленно остановить этот взрыв цен".
Нехаммер считает, что рыночная цена на электроэнергию должна снизиться. Ее необходимо отделить от газа, чтобы приблизить к фактическим издержкам производства.
Нехаммер считает, что рыночная цена на электроэнергию должна снизиться. Ее необходимо отделить от газа, чтобы приблизить к фактическим издержкам производства.
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