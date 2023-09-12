Австрийский канцлер против членства Турции в ЕС

09:28 12 сентября Киев, Украина

Канцлер Австрии Карл Нехаммер выразил мнение, что Европейский союз должен пересмотреть свой подход к Турции и отказаться от идеи включения этой страны в свои ряды, предлагая вместо этого разработать новый формат сотрудничества.

Свое мнение он выразил в интервью газете Welt.

"Мы поддерживаем дальнейшее укрепление отношений между Анкарой и Брюсселем, но полноправное членство Турции в ЕС для нас неприменимо", - подчеркнул Нехаммер.



Он подчеркнул важность честности в отношениях между странами и предложил ЕС официально завершить замороженные на долгие годы переговоры о членстве Турции. Вместо этого Нехаммер предложил разработать новый формат партнерства, основанный на взаимном доверии и сотрудничестве в сфере экономики и политики.