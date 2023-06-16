Австрийский банк Райффайзен прекращает связи с белорусскими банками

Австрийский банк Райффайзен прекращает корреспондентские связи с белорусскими банками, согласно информации, полученной из источников.
Это решение связано с санкциями, наложенными из-за внутренних репрессий и участия режима беларуси в войне.
Ограничения, наложенные на белорусский финансовый сектор, существенно ограничили его способность поддерживать связь с международным сообществом. Райффайзен был последним банком, поддерживавшим корреспондентские отношения с белорусскими банками при проведении платежей в Европу и получении платежей оттуда.
Клиентам Приорбанка (дочернего банка Райффайзена в беларуси) уже направлены письма с просьбой не указывать банк-корреспондента в данных платежей, так как они могут быть недоставлены.
Отказ от корреспондентских связей с белорусскими банками является результатом давления со стороны США на европейские финансовые институты, которые продолжали работать с российскими и белорусскими компаниями, игнорируя санкции.
Источники также сообщают, что компетентные органы США запросили у Райффайзена всю документацию о деятельности его дочерних банков в беларуси и россии. В случае отказа или обнаружения запрещенных операций, австрийскому банку грозили запретом на работу с долларами.
Это решение связано с санкциями, наложенными из-за внутренних репрессий и участия режима беларуси в войне.
Ограничения, наложенные на белорусский финансовый сектор, существенно ограничили его способность поддерживать связь с международным сообществом. Райффайзен был последним банком, поддерживавшим корреспондентские отношения с белорусскими банками при проведении платежей в Европу и получении платежей оттуда.
Клиентам Приорбанка (дочернего банка Райффайзена в беларуси) уже направлены письма с просьбой не указывать банк-корреспондента в данных платежей, так как они могут быть недоставлены.
Отказ от корреспондентских связей с белорусскими банками является результатом давления со стороны США на европейские финансовые институты, которые продолжали работать с российскими и белорусскими компаниями, игнорируя санкции.
Источники также сообщают, что компетентные органы США запросили у Райффайзена всю документацию о деятельности его дочерних банков в беларуси и россии. В случае отказа или обнаружения запрещенных операций, австрийскому банку грозили запретом на работу с долларами.
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