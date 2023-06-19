Австрийские спецслужбы предотвратили террористическую атаку на ЛГБТ-событии

09:44 19 июня Киев, Украина





Об этом сообщает официальный сайт Министерства внутренних дел Австрии. Австрийское Управление государственной защиты и разведки (DSN) успешно предотвратило нападение, задуманное молодыми сторонниками "Исламского государства" на участников "Венского радужного парада", массового собрания ЛГБТ -сообщества, прошедшего в австрийской столице в субботу.Об этом сообщает официальный сайт Министерства внутренних дел Австрии.

"Благодаря оперативному и эффективному вмешательству нам удалось предотвратить возможную опасность для участников Венского прайда и обеспечить их безопасность", - отметил директор DSN Омар Хайяви-Пирхнер.



В процессе расследования деятельности террористической сети было обнаружено, что три человека в Вене и Нижней Австрии планировали нападение в Вене. Подозреваемыми оказались граждане Австрии в возрасте 14, 17 и 20 лет.

"Эти лица выражали свою поддержку "Исламскому государству" в интернете и распространяли экстремистский контент. Именно поэтому "радужный парад" оказался в центре их внимания как потенциальная цель для нападения", - сообщается в официальном заявлении.

Все трое подозреваемых были задержаны правоохранительными органами после проведения обысков. В результате обысков на местах их проживания были изъяты различные информационные носители, а также запрещенное оружие, включая холодное и газовое. В настоящее время проводится экспертиза изъятых электронных носителей информации.