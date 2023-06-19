Австрийские спецслужбы предотвратили террористическую атаку на ЛГБТ-событии

Австрийское Управление государственной защиты и разведки (DSN) успешно предотвратило нападение, задуманное молодыми сторонниками "Исламского государства" на участников "Венского радужного парада", массового собрания ЛГБТ-сообщества, прошедшего в австрийской столице в субботу.
Об этом сообщает официальный сайт Министерства внутренних дел Австрии.
Об этом сообщает официальный сайт Министерства внутренних дел Австрии.
В процессе расследования деятельности террористической сети было обнаружено, что три человека в Вене и Нижней Австрии планировали нападение в Вене. Подозреваемыми оказались граждане Австрии в возрасте 14, 17 и 20 лет.
Все трое подозреваемых были задержаны правоохранительными органами после проведения обысков. В результате обысков на местах их проживания были изъяты различные информационные носители, а также запрещенное оружие, включая холодное и газовое. В настоящее время проводится экспертиза изъятых электронных носителей информации.
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