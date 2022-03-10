Австралию накрыли снегопады

На юго-востоке Австралии произошло рекордное похолодание: выпал снег, начались сильные дожди, вызвав масштабные наводнения.
Об этом сообщает Reuters.
Несмотря на то, что сейчас в Австралии по сезону весна, холодные воздушные массы из Антарктики снизили температуру в городе Сидней до 10°С. Такое в последний раз наблюдали 37 лет назад.
Понижение атмосферного давления стало причиной масштабных наводнений во многих районах.
В частности, в штате Виктория в результате наводнения погиб по меньшей мере один человек.
Местные власти призывают провести эвакуацию 26 тыс жителей города Траралгон. В полиции сообщили об обнаружении мертвого мужчины в одном из автомобилей, который затопило в результате паводка.
Местных жителей призывают готовиться к сильнейшим ливням и снегопадам, а также ураганному ветру.
Австралию ожидают не только сильные дожди, но и мощные снегопады. На нижних и средних склонах горных регионов прогнозируют до 50 см снега, а на верхних – до метра.
Об этом сообщает Reuters.
Несмотря на то, что сейчас в Австралии по сезону весна, холодные воздушные массы из Антарктики снизили температуру в городе Сидней до 10°С. Такое в последний раз наблюдали 37 лет назад.
Понижение атмосферного давления стало причиной масштабных наводнений во многих районах.
В частности, в штате Виктория в результате наводнения погиб по меньшей мере один человек.
Местные власти призывают провести эвакуацию 26 тыс жителей города Траралгон. В полиции сообщили об обнаружении мертвого мужчины в одном из автомобилей, который затопило в результате паводка.
Местных жителей призывают готовиться к сильнейшим ливням и снегопадам, а также ураганному ветру.
Австралию ожидают не только сильные дожди, но и мощные снегопады. На нижних и средних склонах горных регионов прогнозируют до 50 см снега, а на верхних – до метра.
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