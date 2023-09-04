Австралия закупит 200 крылатых ракет Tomahawk у США

10:10 21 августа Киев, Украина





О новости пишет агентство Reuters.



Отмечается, что Австралия станет третьей страной, которая будет иметь высокоточные дозвуковые крылатые ракеты "Томагавк" вместе с Правительство Австралии в понедельник, 21 августа, заявило о завершении соглашения о покупке более 200 крылатых ракет Tomahawk у Соединенных Штатов. Для этого выделено 1,3 миллиарда австралийских долларов (833 миллиона долларов).О новости пишет агентство Reuters.Отмечается, что Австралия станет третьей страной, которая будет иметь высокоточные дозвуковые крылатые ракеты "Томагавк" вместе с США и Великобританией.

"Мы инвестируем в потенциал, необходимый нашим Силам обороны, чтобы удерживать наших противников подальше от наших берегов и гарантировать безопасность австралийцев в сложном и неопределенном мире, в котором мы живем сегодня", - говорится в заявлении министра обороны Австралии Ричарда Марлза.

В марте 2023 года Государственный департамент США одобрил продажу "Томагавков", имеющих дальность полета 1500 км. Корабельную версию ракет, изготовленную компанией RTX Corp, развернут на эсминцах класса "Хобарт" Королевского флота Австралии.



В Австралии уверены, что им необходимо модернизировать свои силы обороны, поскольку Китай производит наибольшее наращивание войск с момента завершения Второй мировой войны. В начале 2023 года Австралия начала работать с Соединенными Штатами и Великобританией по развитию флота атомных подлодок.



Кроме "Томагавков", Австралия потратит около 431 миллиона австралийских долларов на приобретение у США 60 противорадиолокационных управляемых ракет. Также будут закуплены противотанковые управляемые ракеты большой дальности для боевых разведывательных машин Boxer австралийской армии в рамках контракта на сумму более 50 миллионов австралийских долларов.

По данным The Guardian, министр обороны Австралии Ричард Марлз, объясняя закупку ракет, заявил, что на это натолкнулось на начало полномасштабной российско-украинской войны в 2022 году.

"Война в Украине продемонстрировала важность не только военных запасов, но и отечественной промышленности по производству ракет, и это объявление поможет добиться этого", - сказал Марлз.

С 2025 года Австралия планирует приступить к развитию собственного ракетного производства.