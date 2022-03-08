Австралия ввела санкции в отношении ВС РФ и 16 российских граждан

Правительство Австралии заявило о новых санкциях в отношении России.
Как сообщила во вторник глава МИД страны Марис Пейн, финансовые рестрикции будут направлены против Вооруженных Сил Российской Федерации и еще 16 граждан страны.
Ранее сообщалось, что Австралия присоединилась к антироссийским санкциям, введенным странами ЕС, Великобританией, Канадой и США. К настоящему моменту австралийский санкционный пакет, кроме рестрикций в отношении высших должностных лиц страны и депутатов Госдумы, включает заморозку международных резервов Центробанка РФ, ограничение на выдачу виз и паспортов связанным с правительством россиянам и исключение ряда российских банков из глобальной системы SWIFT.
До этого Австралия запретила финансово-кредитным организациям страны проводить любые операции с российскими финансовыми организациями, предприятиями оборонного сектора и рядом государственных и правительственных учреждений.
Президент России Владимир Путин в ночь на 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на украинском Донбассе. Вслед за этим российская армия нанесла удары по Украине. Ракетно-бомбовым ударам подверглись украинские города, в том числе Киев.
Президент Украины Владимир Зеленский в ответ заявил, что на всей территории страны вводится военное положение.
Украинский лидер объявил также о разрыве дипотношений с Россией.
Действия Кремля осудили в ООН и в большинстве столиц мира. Против России введены жесткие санкции.
До этого Австралия запретила финансово-кредитным организациям страны проводить любые операции с российскими финансовыми организациями, предприятиями оборонного сектора и рядом государственных и правительственных учреждений.
Президент России Владимир Путин в ночь на 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на украинском Донбассе. Вслед за этим российская армия нанесла удары по Украине. Ракетно-бомбовым ударам подверглись украинские города, в том числе Киев.
Президент Украины Владимир Зеленский в ответ заявил, что на всей территории страны вводится военное положение.
Украинский лидер объявил также о разрыве дипотношений с Россией.
Действия Кремля осудили в ООН и в большинстве столиц мира. Против России введены жесткие санкции.
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