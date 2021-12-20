Австралия впервые с начала пандемии открывает границы

Одна из самых закрытых с момента пандемии стран - Австралия открывает с 1 декабря свои границы для некоторых категорий.
С нового 2022 года на территорию Австралийские границы разрешено пересечь молодежи со студенческой визой и трудовым мигрантам.
Вместе с тем с 1 декабря Австралия также откроет границы для полностью привитых от коронавируса граждан из Японии и Южной Кореи. Указано, что туристы из этих стран могут, при наличии негативного результата ПЦР-теста, не проходить карантин после пересечения границы.
«Возвращение квалифицированных рабочих и студентов в страну – ключевой этап в возрождении экономики и возвращении к привычной жизни», – утверждает премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.
Напомним, Австрия первой из стран ЕС вводит обязательную ковод-вакцинацию для всех . Канцлер Австрии Александр Шалленберг заявил, что страна введет общий карантин и обязательную вакцинацию от Covid-19. Он уточнил, что вакцинация станет обязательной с 1 февраля 2022 года, а локдаун вступит в силу уже с понедельника.
Также с понедельника Словакия вводит локдаун для невакцинированных граждан.
Еще стало известно, что Венгрия введет обязательную ревакцинацию для медработников.
С нового 2022 года на территорию Австралийские границы разрешено пересечь молодежи со студенческой визой и трудовым мигрантам.
Вместе с тем с 1 декабря Австралия также откроет границы для полностью привитых от коронавируса граждан из Японии и Южной Кореи. Указано, что туристы из этих стран могут, при наличии негативного результата ПЦР-теста, не проходить карантин после пересечения границы.
«Возвращение квалифицированных рабочих и студентов в страну – ключевой этап в возрождении экономики и возвращении к привычной жизни», – утверждает премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.
Напомним, Австрия первой из стран ЕС вводит обязательную ковод-вакцинацию для всех . Канцлер Австрии Александр Шалленберг заявил, что страна введет общий карантин и обязательную вакцинацию от Covid-19. Он уточнил, что вакцинация станет обязательной с 1 февраля 2022 года, а локдаун вступит в силу уже с понедельника.
Также с понедельника Словакия вводит локдаун для невакцинированных граждан.
Еще стало известно, что Венгрия введет обязательную ревакцинацию для медработников.
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