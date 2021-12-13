Австралия: сильные волны смывают дома

Из-за мощных прибоев в курортном городе Уамберал, разрушена часть береговой линии, повреждены здания. Жителям побережья, рекомендовано покинуть свои дома.

Местный береговой совет обратился к правительству штата с призывом объявить стихийное бедствие. На видео, снятом с дрона, видно, что волны подмыли холм, на котором стоят дома. В результате часть зданий просто смыло в океан.По информации властей штата, 40 домов находятся в критическом состоянии. Жителям дали несколько часов, чтобы забрать вещи и эвакуироваться во время отлива. Сейчас в домах отключили электричество, газ и воду.Отметим, что местные ученые заявляют, что более 11 тысяч км береговой линии Австралии - примерно 50% всей песчаной береговой линии страны - рано или поздно могут оказаться под угрозой смыва.