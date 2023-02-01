Австралия расширила санкции против Ирана за поставки дронов рф

13:56 01 февраля Киев, Украина

Правительство Австралии ввели дополнительные санкционные ограничения против Ирана за поставки дронов россии в ее войне против Украины.

Об этом сообщил CNN.

Глава МИД Австралии Пенни Вонг заявила, что финансовые санкции будут введены против четырех иранских физических и четырех юридических лиц, причастных к производству и поставке беспилотников в россию.
 
"Мы используем все имеющиеся в нашем распоряжении стратегии для защиты прав человека — от диалога и дипломатии до санкций — в соответствии с нашими ценностями и интересами", — говорится в заявлении.