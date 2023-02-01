Австралия расширила санкции против Ирана за поставки дронов рф

Правительство Австралии ввели дополнительные санкционные ограничения против Ирана за поставки дронов россии в ее войне против Украины.
Об этом сообщил CNN.
Глава МИД Австралии Пенни Вонг заявила, что финансовые санкции будут введены против четырех иранских физических и четырех юридических лиц, причастных к производству и поставке беспилотников в россию.
Об этом сообщил CNN.
Глава МИД Австралии Пенни Вонг заявила, что финансовые санкции будут введены против четырех иранских физических и четырех юридических лиц, причастных к производству и поставке беспилотников в россию.
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