Австралия проверяет готовность вооруженных сил

13:09 03 августа Киев, Украина

Впервые с 2012 года Австралия объявила о начале проверки боевой готовности вооруженных сил.





Сообщается, что Об этом сообщил премьер-министр страны Энтони Альбанезе, передает на SBS.Сообщается, что боеготовность войск проверят на фоне "ухудшающейся обстановки в плане безопасности".

"Этот осмотр подготовит Австралию к эффективному реагированию на меняющуюся региональную и глобальную стратегическую обстановку и обеспечит соответствие оборонных возможностей и структуры вооруженных сил поставленным целям, их доступность и максимальный доход от инвестиций", - сказал Альбанезе.

Глава правительства отметил, что нужно будет "откровенно оценить" объем инвестиций в оборонные проекты, многие из этих которых выходят за рамки бюджета.