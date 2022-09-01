Австралия проверяет готовность вооруженных сил

Впервые с 2012 года Австралия объявила о начале проверки боевой готовности вооруженных сил.
Об этом сообщил премьер-министр страны Энтони Альбанезе, передает на SBS.
Сообщается, что боеготовность войск проверят на фоне "ухудшающейся обстановки в плане безопасности".
Сообщается, что боеготовность войск проверят на фоне "ухудшающейся обстановки в плане безопасности".
Глава правительства отметил, что нужно будет "откровенно оценить" объем инвестиций в оборонные проекты, многие из этих которых выходят за рамки бюджета.
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