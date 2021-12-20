Австралия приостанавливает договор об экстрадиции с Гонконгом

"Мы не исключаем широкого толкования закона об обеспечении национальной безопасности в Гонконге, что может привести к задержанию на его территории австралийских граждан, - приводит газета "Сидней морнинг Геральд" заявление Моррисона. - Это вызывает у нас серьезное беспокойство". "В создавшихся условиях Австралия приостанавливает действие соглашения с Гонконгом об экстрадиции", - добавил австралийский премьер.

Кроме того, глава австралийского правительства рассказал о других мерах по поддержке гонконгцев в сложившейся ситуации. В частности, те из них, кто сейчас находится в Австралии по рабочей или учебной визе, смогут продлить ее на срок до пяти лет с возможностью дальнейшего получения вида на жительство.

30 июня Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламент страны) принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Как заявляют в Пекине, он нацелен на предотвращение таких преступлений, как сепаратизм, терроризм, подрыв государственной власти и сговор с иностранными силами, а также предусматривает в качестве высшей меры наказания за них пожизненное заключение. Согласно закону, центральные власти КНР создадут в этом административном районе специальные органы госбезопасности, на которые не будет распространяться юрисдикция администрации Гонконга.



Ряд стран раскритиковал Пекин, утверждая, что принятие такого закона нарушает принцип "одна страна - две системы". Власти КНР в ответ призвали не вмешиваться во внутренние дела Китая.