Австралия передала Украине партию из 30 бронетранспортеров Bushmaster

Украина получит партию из 30 бронетранспортеров Bushmaster, а также Австралия разместит до 70 инструкторов в Великобритании для обучения украинских военных.
Об этом сообщает радиовещательная корпорация ABC в среду, 26 октября.
Австралийский контингент присоединится к многонациональным учениям под руководством Британии сразу после Рождества, но не войдет в Украину. Это обязательство является частью второго пакета поддержки, объявленного правительством Австралии, который включает в себя дополнительные 30 защищенных транспортных средств Bushmaster.
Об этом сообщает радиовещательная корпорация ABC в среду, 26 октября.
Австралийский контингент присоединится к многонациональным учениям под руководством Британии сразу после Рождества, но не войдет в Украину. Это обязательство является частью второго пакета поддержки, объявленного правительством Австралии, который включает в себя дополнительные 30 защищенных транспортных средств Bushmaster.
Дополнительные 30 машин Bushmaster доведут общее количество этих защищенных транспортных средств, отправленных в Украину, до 90 штук.
Кроме Bushmasters, Австралия предоставила ВСУ шесть буксируемых гаубиц M777 и боеприпасы, 28 бронетранспортеров M113, а также противотанковое и другое вооружение.
В федеральном бюджете на этой неделе выделено более 200 млн долларов на дополнительную помощь Украине, в том числе 185,6 млн долларов на оборону из имеющихся ресурсов. Общая финансовая поддержка Австралии превышает 655 млн долларов, включая 475 млн долларов на военную помощь.
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