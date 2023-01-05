Австралия объявила о приобретении комплексов HIMARS и морских ударных ракет

11:10 05 января Киев, Украина

Австралия инвестирует более одного миллиарда австралийских долларов (около 700 миллионов долларов США) на закупку военно-морских ракет и высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS

Об этом 5 января сообщило агентство Reuters.

"В нынешней стратегической ситуации важно, чтобы Силы обороны Австралии были оснащены высокотехнологичными, целевыми военными средствами", - заявил министр обороны Ричард Марлз.

Отмечается, что австралийское правительство подписало контракт с компанией Kongsberg (KOG.OL) на противокорабельные ракеты Naval Strike Missile (NSM), которые будут использоваться на эсминцах Hobart и фрегатах Anzac с 2024 года.



Кроме того, власти страны планируют закупить системы HIMARS, в которые входят пусковые установки, ракеты и учебные ракеты. Сообщается, что новые комплексы должны быть поставлены на вооружение до 2026 года. Австралия заказала несколько типов ракет, самые дальнобойные из которых имеют дальность около 300 км.



По словам производителя, в будущем дальность полета боеприпасов может увеличиться со следующими обновлениями программного оборудования и компонентов ракет.