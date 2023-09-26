Австралия на два года продлила санкции против россии и беларуси
14:15 26 сентября Киев, Украина
Правительство Австралии продлило санкции
на российскую и белорусскую продукцию. Эта продукция будет облагаться налогом повышенной пошлиной до октября 2025 года.
Об этом говорится в заявлении главы МИД Австралии Пенни Вонга на сайте внешнеполитического ведомства.
"Дополнительный 35% тариф на российский импорт был впервые введен в апреле 2022 года. Вместе с запретом на импорт золота и энергоресурсов это повлияло на торговлю между двумя нашими странами", — говорится в заявлении.
Согласно данным Вонг, Австралия
тесно сотрудничает с международными партнерами, чтобы заставить россию понести расходы с помощью целевых санкций и торговых мер, уменьшающих способность страны-агрессора финансировать свою незаконную и безнравственную войну в Украине.
"Распространение карательных торговых мер свидетельствует о непреклонной решимости Австралии уменьшить способность президента путина и россии финансировать эту незаконную и безнравственную войну", — добавила она.
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