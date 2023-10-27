Австралийское правительство направляет подкрепление на Ближний Восток

15:41 25 октября Киев, Украина

Правительство Австралии направляет "значительный контингент" самолетов и вспомогательных войск на Ближний Восток. Войска будут находиться в регионе, и в случае дальнейшего обострения ситуации.

Об этом заявил исполняющий обязанности премьер-министра и министра обороны Австралии Ричард Марлз, сообщает The Guardian.



По его словам, два дополнительных самолета RAAF и вспомогательные войска отправляются на Ближний Восток "на непредвиденный случай".



Премьер не сказал, где именно в регионе Австралия разместит свои войска или сколько их будет, что транспортник C-17 и заправщик KC-30 присоединятся к имеющимся самолетам в режиме ожидания, если австралийцы по всему Ближнему Востоку будут нуждаться в внезапной эвакуации.

"Мы не говорим, где они будут, но это состоит в том, чтобы оказать поддержку австралийскому населению, которое находится на Ближнем Востоке, если ситуация ухудшится. Это нестабильная ситуация. Мы очень надеемся, что этого не произойдет. Мы надеемся, что это касается только Израиля и Газы, но хотим убедиться, что мы готовы, если ситуация ухудшится", - сказал Марлз.

Он подчеркнул, что австралийцы, живущие в соседних с Израилем странах, например, в Ливане, должны уехать, если будет такая возможность.