Австралийское правительство направляет подкрепление на Ближний Восток

Правительство Австралии направляет "значительный контингент" самолетов и вспомогательных войск на Ближний Восток. Войска будут находиться в регионе, и в случае дальнейшего обострения ситуации.
Об этом заявил исполняющий обязанности премьер-министра и министра обороны Австралии Ричард Марлз, сообщает The Guardian.
По его словам, два дополнительных самолета RAAF и вспомогательные войска отправляются на Ближний Восток "на непредвиденный случай".
Премьер не сказал, где именно в регионе Австралия разместит свои войска или сколько их будет, что транспортник C-17 и заправщик KC-30 присоединятся к имеющимся самолетам в режиме ожидания, если австралийцы по всему Ближнему Востоку будут нуждаться в внезапной эвакуации.
По его словам, два дополнительных самолета RAAF и вспомогательные войска отправляются на Ближний Восток "на непредвиденный случай".
Премьер не сказал, где именно в регионе Австралия разместит свои войска или сколько их будет, что транспортник C-17 и заправщик KC-30 присоединятся к имеющимся самолетам в режиме ожидания, если австралийцы по всему Ближнему Востоку будут нуждаться в внезапной эвакуации.
Он подчеркнул, что австралийцы, живущие в соседних с Израилем странах, например, в Ливане, должны уехать, если будет такая возможность.
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