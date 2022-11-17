Австралийский миллиардер создал фонд с целью помочь Украине

12:43 17 ноября Киев, Украина





Об этом сообщает BBC.



Форрест и его жена выделили 500 миллионов долларов в фонд Ukraine Green Growth Initiative. Фонд планирует инвестировать в первоначальную инфраструктуру, такую как энергетика и телекоммуникационные сети.



Президент Владимир Зеленский приветствовал данную инициативу. Эндрю Форрест австралийский миллиардер и основатель Fortescue Metals Group организовал инвестиционный фонд, в который ожидается привлечь не менее 25 миллиардов долларов, чтобы помочь восстановить Украину.Об этом сообщает BBC.Форрест и его жена выделили 500 миллионов долларов в фонд Ukraine Green Growth Initiative. Фонд планирует инвестировать в первоначальную инфраструктуру, такую как энергетика и телекоммуникационные сети.Президент Владимир Зеленский приветствовал данную инициативу.

"Мы воспользуемся тем, что то, что разрушили россияне, можно легко заменить новейшей, современной зеленой и цифровой инфраструктурой", - сказал Зеленский.



Фонд заявил, что сотрудничал с Ларри Финком, главой инвестиционного гиганта BlackRock, и надеется заручиться поддержкой государственных фондов и других профессиональных инвесторов.



С момента начала работы над фондом в начале марта Форрест сказал, что обсуждал план с рядом мировых лидеров, включая президента США Джо Байдена, тогдашнего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен.