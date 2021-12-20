Австралийские женщины подали в суд из-за обысков в аэропорту Катара

17:42 15 Ноябрь Киев, Украина





Об этом сообщает BBC.



В октябре прошлого года пассажирок самолета в Сиднее вывели из самолета и заставили пройти проверку у гинеколога. Причиной этого стал найденный администрацией аэродрома в туалете новорожденный младенец. Группа женщин из Австралии, которые в прошлом году пострадали в результате принудительной гинекологической проверки в аэропорту Хамад, подали иск на Катар Об этом сообщает BBC.В октябре прошлого года пассажирок самолета в Сиднее вывели из самолета и заставили пройти проверку у гинеколога. Причиной этого стал найденный администрацией аэродрома в туалете новорожденный младенец.

“У меня дрожали ноги. Я боялась, что они меня заберут. Почему они не объяснили нам, что происходит? Это было совершенно ужасно. Я не представляю, как это было для тех бедных молодых девушек”, – вспоминала события в тот вечер пассажирка по имени Ким Миллс, которую из-за возраста решили не осматривать.

"Я была уверена, что меня либо убьет один из многих мужчин, которые имели оружие, либо что моего мужчину убьют в самолете", - говорит пострадавшая.

В общей сложности 13 женщин из Австралии рассказали о принудительной проверке, однако процедуру провели и другим пассажиркам.



В австралийском правительстве еще в прошлом году ситуацию называли чрезвычайно оскорбительной и впоследствии власти Катара извинились и сообщили, что проведут расследование.



В то же время адвокаты заявительниц сообщили, что женщины столкнулись со “стеной молчания”, несмотря на попытки установить контакт с властями Катара, а потому требуют официального прощения, изменения правил аэропорта, чтобы подобные инциденты не повторялись, и возмещение моральной компенсации.



Перевозчик Qatar Airways пока ситуацию с иском не комментировал.