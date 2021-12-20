Австралийские женщины подали в суд из-за обысков в аэропорту Катара

Группа женщин из Австралии, которые в прошлом году пострадали в результате принудительной гинекологической проверки в аэропорту Хамад, подали иск на Катар.
Об этом сообщает BBC.
В октябре прошлого года пассажирок самолета в Сиднее вывели из самолета и заставили пройти проверку у гинеколога. Причиной этого стал найденный администрацией аэродрома в туалете новорожденный младенец.
Об этом сообщает BBC.
В октябре прошлого года пассажирок самолета в Сиднее вывели из самолета и заставили пройти проверку у гинеколога. Причиной этого стал найденный администрацией аэродрома в туалете новорожденный младенец.
В общей сложности 13 женщин из Австралии рассказали о принудительной проверке, однако процедуру провели и другим пассажиркам.
В австралийском правительстве еще в прошлом году ситуацию называли чрезвычайно оскорбительной и впоследствии власти Катара извинились и сообщили, что проведут расследование.
В то же время адвокаты заявительниц сообщили, что женщины столкнулись со “стеной молчания”, несмотря на попытки установить контакт с властями Катара, а потому требуют официального прощения, изменения правил аэропорта, чтобы подобные инциденты не повторялись, и возмещение моральной компенсации.
Перевозчик Qatar Airways пока ситуацию с иском не комментировал.
В австралийском правительстве еще в прошлом году ситуацию называли чрезвычайно оскорбительной и впоследствии власти Катара извинились и сообщили, что проведут расследование.
В то же время адвокаты заявительниц сообщили, что женщины столкнулись со “стеной молчания”, несмотря на попытки установить контакт с властями Катара, а потому требуют официального прощения, изменения правил аэропорта, чтобы подобные инциденты не повторялись, и возмещение моральной компенсации.
Перевозчик Qatar Airways пока ситуацию с иском не комментировал.
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