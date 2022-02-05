Австралийские авиалинии анонсировали запуск уникального спецрейса

21:01 13 Май Киев, Украина

В среду, 26 мая из Сиднея вылетит спецрейс, пассажиры которого смогут насладиться редким явлением «суперлуной», а также полным лунным затмением на максимальной близости.



Об этом сообщила компания Qantas, которая планирует осуществлять уникальные перелеты.



Отмечается, что



Первый необычный рейс запланирован 26 мая на борту самолета Boeing 787 Dreamliner. Полет будет длиться 2,5 часа. Самолет направится на восток.



Во время воздушного путешествия с пилотами будет работать астроном Ванесса Мосс, чтобы спроектировать оптимальную траекторию полета, дать представление о



Перед полетом для пассажиров бизнес-класса в аэропорту Сиднея предусмотрена коктейльная вечеринка и развлекательная программа-сюрприз.



Программа полета будет включать: Отмечается, что самолет будет подниматься над облаками на такую высоту, с которой пассажиры корабля смогут наслаждаться полным лунным затмением и суперлуной.Первый необычный рейс запланирован 26 мая на борту самолета Boeing 787 Dreamliner. Полет будет длиться 2,5 часа. Самолет направится на восток.Во время воздушного путешествия с пилотами будет работать астроном Ванесса Мосс, чтобы спроектировать оптимальную траекторию полета, дать представление о суперлунах и обо всем, что касается космоса и астрономии.Перед полетом для пассажиров бизнес-класса в аэропорту Сиднея предусмотрена коктейльная вечеринка и развлекательная программа-сюрприз.Программа полета будет включать: