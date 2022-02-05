Австралийские авиалинии анонсировали запуск уникального спецрейса

В среду, 26 мая из Сиднея вылетит спецрейс, пассажиры которого смогут насладиться редким явлением «суперлуной», а также полным лунным затмением на максимальной близости.
Об этом сообщила компания Qantas, которая планирует осуществлять уникальные перелеты.
Отмечается, что самолет будет подниматься над облаками на такую высоту, с которой пассажиры корабля смогут наслаждаться полным лунным затмением и суперлуной.
Первый необычный рейс запланирован 26 мая на борту самолета Boeing 787 Dreamliner. Полет будет длиться 2,5 часа. Самолет направится на восток.
Во время воздушного путешествия с пилотами будет работать астроном Ванесса Мосс, чтобы спроектировать оптимальную траекторию полета, дать представление о суперлунах и обо всем, что касается космоса и астрономии.
Перед полетом для пассажиров бизнес-класса в аэропорту Сиднея предусмотрена коктейльная вечеринка и развлекательная программа-сюрприз.
Программа полета будет включать:
- комментарий эксперта-астронома доктора Ванессы Мосс;
- пролет над облаками для обозрения Суперлуны;
- эксклюзивные товары;
- еду и напитки;
- подарочную сумку для всех пассажиров;
- памятный сертификат.
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