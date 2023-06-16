09:15 15 июня Киев, Украина





Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил, что законодательство отменит аренду россией участка на основе советов служб безопасности. Палата представителей Австралии приняла в четверг, 15 июня, закон, запрещающий россии строить новое посольство у здания парламента по соображениям безопасности. Об этом сообщает издание Independet.Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил, что законодательство отменит аренду россией участка на основе советов служб безопасности.

"Правительство получило очень четкий совет по безопасности из-за риска, связанного с новым российским присутствием так близко к зданию парламента", — сказал Альбанезе.

Албанезе заявил, что правительство Австралии осуждает "незаконное и безнравственное вторжение россии в Украину".



Правительство решило действовать после того, как в прошлом месяце россия выиграла дело в Федеральном суде, который помешал его выселению из строящегося участка.



Аренда была отменена местными властями Канберры на основании отсутствия строительной деятельности, поскольку она была передана в аренду в дипломатическом районе Ярралумла в 2008 году.



Согласно условиям аренды россия согласилась завершить строительство в течение трех лет, но посольство остается частично построенным.



Сейчас россия занимает бывшее посольство СССР в пригороде Гриффит.