Австралия увеличила объем военной помощи Украине

11:04 27 апреля Киев, Украина

Правительство Австралии объявило об увеличении объемов военной помощи, поставляемой в Украину.

Об этом сообщила вещательная корпорация АBC, в рамках нового пакета Киеву будет отправлено тяжелое артиллерийское вооружение и боеприпасы на сумму 26,7 млн австралийских долларов (19,1 млн долларов).



Сообщается, что по просьбе Киева Канберра отправит в Украину шесть 155-миллиметровых гаубиц M777 с дальностью стрельбы до 30 км, а также боеприпасы к ним.



Таким образом общий объем средств, направленных австралийским правительством на закупку вооружений для Украины, вырастет до более чем 225 млн австралийских долларов (161,6 млн долларов).



Общая сумма, выделенная Канберрой на гуманитарную помощь украинским гражданам, медикаменты и товары первой необходимости для вынужденных переселенцев, к настоящему моменту составляет 65 млн австралийских долларов (46,6 млн долларов).