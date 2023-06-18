Авиаудар в Судане: погибли 17 человек, разрушены дома

В результате авиаудара, совершенного в субботу по столице Судана Хартуму, погибло 17 человек, в том числе 5 детей, и было разрушено 25 домов в густонаселенном районе Ярмук.
Согласно информации от ВВС, этот инцидент произошел в контексте нарастающего конфликта между суданской армией и Силами быстрого реагирования (СБР). Армейский генерал предупредил о возможных усиленных атаках на СБР.
Ситуация в Судане обострилась в середине апреля из-за борьбы за власть в военном руководстве страны. В начале июня СБР объявили о полном контроле над районом Ярмук, где находится завод по производству оружия.
Однако в субботу враждующие стороны достигли соглашения о 72-часовом прекращении огня, которое должно начаться в воскресенье в 06:00, посредством усилий саудовских и американских посредников. Это является первым таким перемирием в течение конфликта.
Точное количество погибших в результате военных действий трудно установить, но оно значительно превышает тысячу человек, включая гражданских, которые стали жертвами перекрестного огня.
Согласно информации от ВВС, этот инцидент произошел в контексте нарастающего конфликта между суданской армией и Силами быстрого реагирования (СБР). Армейский генерал предупредил о возможных усиленных атаках на СБР.
Ситуация в Судане обострилась в середине апреля из-за борьбы за власть в военном руководстве страны. В начале июня СБР объявили о полном контроле над районом Ярмук, где находится завод по производству оружия.
Однако в субботу враждующие стороны достигли соглашения о 72-часовом прекращении огня, которое должно начаться в воскресенье в 06:00, посредством усилий саудовских и американских посредников. Это является первым таким перемирием в течение конфликта.
Точное количество погибших в результате военных действий трудно установить, но оно значительно превышает тысячу человек, включая гражданских, которые стали жертвами перекрестного огня.
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