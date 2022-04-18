Авиакрушение в Германии: разбился самолет, погибли водитель и трое подростков

07:28 19 июля Киев, Украина

В Германии разбился маломестный самолет с четырьмя людьми на борту, трое из которых погибли на месте. Все пассажиры самолета подростки в возрасте от 14 до 17 лет.

Об этом сообщила газета Der Spiegel.



Так, самолет упал накануне во второй половине дня в районе Анхальт-Биттерфельд, земля Саксония-Анхальт. На его борту находились 55-летний пилот и три пассажира, двоим из которых было 14 и 17 лет.



Пилот и несовершеннолетние погибли. Выжить удалось четвертому участнику полета, он со множественными травмами госпитализирован.



Немецкое федеральное бюро расследований авиационных происшествий (BFU) устанавливает причины и обстоятельства крушения.