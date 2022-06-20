Авиакомпания рф AZUR air на фоне санкций приостановит эксплуатацию почти половины парка самолетов

20:32 20 июня Киев, Украина

Российский авиаперевозчик Azur Air перестанет использовать почти половину своих самолетов и прекратит полеты в Сочи из-за нехватки запчастей.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на письмо генерального директора компании Евгения Королева к сотрудникам.

Как следует из обращения, в летнем расписании AZUR air предполагает задействовать порядка 12 лайнеров Boeing 767 и- 757.



При этом, по данным источника агентства, всего в парке авиаперевозчика сейчас 22 самолета, до начала войны в Украине авиапарк Azur Air насчитывал более 30 воздушных судов. Единственным зарубежным направлением AZUR air на данный момент является Турция.

По словам Королева, таким образом авиакомпания сможет "сохранить ресурс воздушных судов" и обеспечить "максимальную безопасность" полетов, пока компания ищет новые каналы поставок запчастей



В своем письме Королев назвал нынешнее состояние компании "устойчивым", но также отметил, что ей может не хватить запаса прочности, чтобы сохранить команду в полном объеме.

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