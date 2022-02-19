Авиакомпании Франции и Финляндии отказались от полетов над Беларусью

Национальный авиаперевозчик Air France приостановил полеты в авиапространстве над Беларусью , кроме того Франция отозвала разрешение на полеты белорусской авиакомпании «Белавиа» в своем воздушном пространстве.



Это заявление прозвучало после того, как госсекретарь (министр-делегат) по транспорту при министерстве экологических преобразований Франции Жан-Батист Джеббари объявил о том, что по соображениям безопасности он попросит авиакомпании, работающие во Франции, избегать воздушного пространства Беларуси до дальнейшего уведомления.



Крупнейший авиаперевозчик в Финляндии - Finnair также заявил, что не будет использовать воздушное пространство Беларуси для осуществления своих рейсов.