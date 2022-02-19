Авиакомпании Франции и Финляндии отказались от полетов над Беларусью

10:08 25 Май Киев, Украина

Национальный авиаперевозчик Air France приостановил полеты в авиапространстве над Беларусью, кроме того Франция отозвала разрешение на полеты белорусской авиакомпании «Белавиа» в своем воздушном пространстве.

Это заявление прозвучало после того, как госсекретарь (министр-делегат) по транспорту при министерстве экологических преобразований Франции Жан-Батист Джеббари объявил о том, что по соображениям безопасности он попросит авиакомпании, работающие во Франции, избегать воздушного пространства Беларуси до дальнейшего уведомления.

Крупнейший авиаперевозчик в Финляндии - Finnair также заявил, что не будет использовать воздушное пространство Беларуси для осуществления своих рейсов.
 
Об этом компания сообщила в Твиттере.
«Мы не будем использовать воздушное пространство Беларуси до дальнейшего уведомления. Следующий наш рейс, пострадавший - до Газипаши в следующую среду. Согласно рекомендации Traficom, этот маршрут будет избегать воздушного пространства Беларуси. Это изменение сделает время полета несколько длиннее», - говорится в посте.