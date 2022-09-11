Авиакомпании Air Moldova запрещено возобновлять рейсы Кишинев-Москва

12:08 11 сентября Киев, Украина

Управление гражданской авиации Республики Молдова запретило национальной авиакомпании Air Moldova возобновлять рейсы из Кишинева в Москву. Об этом в субботу, 10 сентября, заявил вице-премьер Молдовы Андрей Спыну и призвал граждан "не вестись" на заявление Air Moldova о возобновлении полетов в россию, пишет Тrm.md.

"Air Moldova сделала безответственное заявление. Мы вместе с управлением гражданской авиации заявляем: прежде всего мы должны заботиться о безопасности пассажиров, об их защите. Мы считаем такие полеты рискованными", - заявил Спыну.

Ранее авиакомпания Air Moldova объявила о возобновлении рейсов из Кишинева в Москву и обратно с 1 октября. Авиасообщение между странами было прервано в феврале 2022 года. Предполагалось, что полеты будут осуществляться через Польшу и Беларусь.

Наземным путем из россии в Молдову сейчас проехать невозможно. Единственный путь - на самолете с пересадкой, например в Стамбуле или Ереване.