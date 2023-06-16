Авария в австрийском тоннеле: эвакуация пассажиров после пожара

10:59 08 июня Киев, Украина





Инцидент произошел, когда поезд, следующий в Гамбург и Амстердам, проезжал через



/>Пожар начался после обрыва контактного провода, а также несколько автомобилей, которые перевозились в составе поезда, загорелись из-за поврежденного кабеля.



В результате инцидента около 45 пассажиров получили незначительные травмы, предположительно от вдыхания дыма. В среду в Австрии около 200 пассажиров были эвакуированы из поезда, когда он загорелся в тоннеле, сообщает издание Kronen Zeitung.Инцидент произошел, когда поезд, следующий в Гамбург и Амстердам, проезжал через тоннель неподалеку от города Инсбрук в австрийских Альпах.начался после обрыва контактного провода, а также несколько автомобилей, которые перевозились в составе поезда, загорелись из-за поврежденного кабеля.В результате инцидента около 45 пассажиров получили незначительные травмы, предположительно от вдыхания дыма.

"Пожар был полностью потушен в 22:19, а эвакуация пассажиров завершилась в 23:40 по местному времени", - сообщил представитель австрийской железной дороги ÖBB.



Поезд ÖBB отправился из Вены в среду вечером и должен был доставить пассажиров в Амстердам в четверг утром. Хотя путешествие в Гамбург или Амстердам не могло быть продолжено в этот вечер, ÖBB организовала автобусы для дальнейшей транспортировки.



Пассажиров, не нуждающихся в медицинской помощи, сначала доставили в Инсбрук на автобусе. Для всех пассажиров были предоставлены места для ночлега, как сообщили представители земли Тироль.



Однако в социальных сетях появились критические комментарии о том, что информация об аварии не была передана своевременно. Маршрут в тоннеле был закрыт до завершения работ, а поезда перенаправлены.