Авария в австрийском тоннеле: эвакуация пассажиров после пожара

В среду в Австрии около 200 пассажиров были эвакуированы из поезда, когда он загорелся в тоннеле, сообщает издание Kronen Zeitung.
Инцидент произошел, когда поезд, следующий в Гамбург и Амстердам, проезжал через тоннель неподалеку от города Инсбрук в австрийских Альпах.
/>Пожар начался после обрыва контактного провода, а также несколько автомобилей, которые перевозились в составе поезда, загорелись из-за поврежденного кабеля.
В результате инцидента около 45 пассажиров получили незначительные травмы, предположительно от вдыхания дыма.
Инцидент произошел, когда поезд, следующий в Гамбург и Амстердам, проезжал через тоннель неподалеку от города Инсбрук в австрийских Альпах.
/>Пожар начался после обрыва контактного провода, а также несколько автомобилей, которые перевозились в составе поезда, загорелись из-за поврежденного кабеля.
В результате инцидента около 45 пассажиров получили незначительные травмы, предположительно от вдыхания дыма.
Поезд ÖBB отправился из Вены в среду вечером и должен был доставить пассажиров в Амстердам в четверг утром. Хотя путешествие в Гамбург или Амстердам не могло быть продолжено в этот вечер, ÖBB организовала автобусы для дальнейшей транспортировки.
Пассажиров, не нуждающихся в медицинской помощи, сначала доставили в Инсбрук на автобусе. Для всех пассажиров были предоставлены места для ночлега, как сообщили представители земли Тироль.
Однако в социальных сетях появились критические комментарии о том, что информация об аварии не была передана своевременно. Маршрут в тоннеле был закрыт до завершения работ, а поезда перенаправлены.
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