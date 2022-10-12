Атаковав Украину ядерным оружием, путин «подпишет предсмертную записку» - бывший советник по нацбезопасности США

Бывший советник по национальной безопасности США Джон Болтон считает, что президент Байден «преувеличил серьезность ситуации, в которой мы сейчас находимся», когда предположил, что «перспектива Армагеддона» является самой высокой со времен Карибского кризиса из-за угроз путина применить тактическое ядерное оружие.
Об этом он заявил в интервью CBS.
Ранее Байден заявил, что не может представить себе ситуацию, в которой применение тактического ядерного оружия, «не привело бы к Армагеддону». Такое отношение ситуации играет на руку путину, полагает Болтон.
В качестве ответа на возможное применение тактического ядерного оружия у США есть несколько вариантов ответа, с которыми согласен Болтон. Он также считает важным возложить ответственность на власти в россии, которые одобрили бы применение ядерного оружия, и конкретно на владимира путина.
Объявляя мобилизацию 21 сентября, путин пообещал использовать для защиты территории страны все имеющиеся средства. На Западе эти слова расценили как угрозу применения ядерного оружия. После этого США и страны НАТО усилили ядерную боеготовность и слежение за ядерным оружием на территории россии.
Президент США Джо Байден пообещал быть «последовательным», если путин применит ядерное оружие. По словам экс-главы ЦРУ, генерала армии в отставке Дэвида Петреуса, США могут уничтожить Черноморский флот и всю военную группировку россии в Украине, если путин все-таки решится нажать «ядерную кнопку».
Президент США Джо Байден пообещал быть «последовательным», если путин применит ядерное оружие. По словам экс-главы ЦРУ, генерала армии в отставке Дэвида Петреуса, США могут уничтожить Черноморский флот и всю военную группировку россии в Украине, если путин все-таки решится нажать «ядерную кнопку».
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