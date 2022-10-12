Атаковав Украину ядерным оружием, путин «подпишет предсмертную записку» - бывший советник по нацбезопасности США

11:13 10 октября Киев, Украина

Бывший советник по национальной безопасности США Джон Болтон считает, что президент Байден «преувеличил серьезность ситуации, в которой мы сейчас находимся», когда предположил, что «перспектива Армагеддона» является самой высокой со времен Карибского кризиса из-за угроз путина применить тактическое ядерное оружие.

Об этом он заявил в интервью CBS.

«Я думаю, что каждый раз, когда мы думаем о потенциальном применении ядерного оружия, мы должны относиться к этому серьезною. Но я также думаю, что мы должны оценивать ситуацию трезво. И я думаю, что комментарий президента преувеличил серьезность ситуации, в которой мы сейчас находимся», — считает Болтон.

Ранее Байден заявил, что не может представить себе ситуацию, в которой применение тактического ядерного оружия, «не привело бы к Армагеддону». Такое отношение ситуации играет на руку путину, полагает Болтон.

«Путин хотел бы, чтобы мы думали, что это неизбежно. Он хотел бы, чтобы люди нервничали. Он пытается нас сдерживать», — пояснил он.

В качестве ответа на возможное применение тактического ядерного оружия у США есть несколько вариантов ответа, с которыми согласен Болтон. Он также считает важным возложить ответственность на власти в россии, которые одобрили бы применение ядерного оружия, и конкретно на владимира путина.

«Он является центром командования и контроля российских вооруженных сил. […] Он законная военная цель. И я думаю, что, хотя [есть] много других вещей, которые мы можем сделать, ему нужно знать, что он находится в нашем списке целей на данный момент», — заявил Болтон.

Объявляя мобилизацию 21 сентября, путин пообещал использовать для защиты территории страны все имеющиеся средства. На Западе эти слова расценили как угрозу применения ядерного оружия. После этого США и страны НАТО усилили ядерную боеготовность и слежение за ядерным оружием на территории россии.



Президент США Джо Байден пообещал быть «последовательным», если путин применит ядерное оружие. По словам экс-главы ЦРУ, генерала армии в отставке Дэвида Петреуса, США могут уничтожить Черноморский флот и всю военную группировку россии в Украине, если путин все-таки решится нажать «ядерную кнопку».