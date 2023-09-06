Атаки на российские корабли в Черном море ставят под угрозу пути военных поставок рф

10:36 09 августа Киев, Украина

Атаки с помощью надводных морских беспилотников по российским торговым судам в Черном море ставят под угрозу обеспечение войск россии в Сирии и Средиземном море.



Об этом сообщает Минобороны Великобритании.

Как отмечают в ведомстве, 4 августа 2023 года российский торговый танкер "Сиг" был атакован и выведен из строя вблизи Керченского пролива, вероятно, беспилотным надводным судном (БНС). Это произошло через день после аналогичной атаки на десантный корабль "Оленегорский горняк" и через два дня после явно сорванной атаки на российские сторожевые катера, когда они, вероятно, сопровождали российское торговое судно "Спарта IV".

"Несмотря на то, что "Сиг" и "Спарта IV" ходят под гражданскими флагами, они уже давно имеют контракты на доставку топлива и военных грузов между россией и Сирией", — говорится в сообщении.

При этом с 28 февраля 2022 г. российские военные корабли не могут пройти через Босфор, в результате чего российские вооруженные силы в Сирии и Средиземном море сильно зависят от "Сиг", "Спарта IV" и нескольких других гражданских судов, отмечают в министерстве.