Атака российских хакеров на немецкую клинику привела к смерти пациентки

20:03 22 Сентябрь Киев, Украина

Минюст федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия провел расследование кибератаки на университетскую клинику германского Дюссельдорфа, в представленном отчете четко прослеживается след российских хакеров.



Об этом пишет во вторник Deutsche Welle.



Ведомство основывает свои выводы на том, что злоумышленники при атаке использовали вирус-шифровальщик DoppelPaymer.

“Эта троянская программа уже во многих случаях по всему миру использовалась в отношении предприятий и институтов хакерской группировкой, которая, по оценке частных фирм, занимающихся вопросами безопасности, базируется в Российской Федерации”, — говорится в сообщении регионального ведомства. Другие подробности не приводятся.