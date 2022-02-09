Атака российских хакеров на немецкую клинику привела к смерти пациентки

Минюст федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия провел расследование кибератаки на университетскую клинику германского Дюссельдорфа, в представленном отчете четко прослеживается след российских хакеров.
Об этом пишет во вторник Deutsche Welle.
Ведомство основывает свои выводы на том, что злоумышленники при атаке использовали вирус-шифровальщик DoppelPaymer.
Неизвестные хакеры на прошлой неделе, как писало издание Rheinische Post, блокировали серверы клиники, вымогая деньги. Предполагалось, что их требование изначально относилось не к больнице, а к Дюссельдорфскому университету имени Генриха Гейне. Полиция установила со злоумышленниками контакт и указала на возможную ошибку. Правоохранители объяснили, что действия злоумышленников затронули медицинское учреждение и представляют угрозу для пациентов. После этого мошенники предоставили коды для разблокировки серверов.
На фоне отключения IТ-систем скончалась пожилая женщина, которой требовалась срочная госпитализация. Вследствие проблем с серверами в Дюссельдорфе ее пришлось везти в другой город. Следствие выясняет, были ли у пациентки шансы на выживание, если бы ее все же доставили в близлежащую больницу.
На фоне отключения IТ-систем скончалась пожилая женщина, которой требовалась срочная госпитализация. Вследствие проблем с серверами в Дюссельдорфе ее пришлось везти в другой город. Следствие выясняет, были ли у пациентки шансы на выживание, если бы ее все же доставили в близлежащую больницу.
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