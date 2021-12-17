Атака польских границ со стороны Беларуси продолжается, - Минобороны Польши

10:48 16 Ноябрь Киев, Украина

Из Беларуси на территорию Польши ночью пытались прорваться около 100 беженцев



В ночь на 16 ноября белорусские военные разрушали забор на границе с Польшей, чтобы мигранты могли нелегально проникнуть на территорию страны. Однако польская армия и пограничники смогли атаковать.