Атака польских границ со стороны Беларуси продолжается, - Минобороны Польши

Из Беларуси на территорию Польши ночью пытались прорваться около 100 беженцев
В ночь на 16 ноября белорусские военные разрушали забор на границе с Польшей, чтобы мигранты могли нелегально проникнуть на территорию страны. Однако польская армия и пограничники смогли атаковать.
В ночь на 16 ноября белорусские военные разрушали забор на границе с Польшей, чтобы мигранты могли нелегально проникнуть на территорию страны. Однако польская армия и пограничники смогли атаковать.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Польши.
Министр обороны Польши Мариуш Блащак написал в Twitter , что польская армия и пограничники прекрасно справились со своей задачей. Они смогли совместными усилиями укрепить посты на пограничном переходе в Кузнице. Польские военные отразили атаку со стороны Беларуси и не допустили проникновения мигрантов на территорию страны.
По данным польских пограничников, из Беларуси на территорию Польши ночью пытались прорваться около 100 мигрантов из стран Ближнего Востока.
По данным пограничной службы Польши в понедельник, 15 ноября, было зафиксировано 244 попытки незаконного пересечения белорусско-польской границы. Польские пограничники приняли решение, что 29 иностранцев-нелегалов должны покинуть территорию Республики Польша.
Напомним, вечером 15 ноября группа мигрантов из нескольких сотен человек попыталась прорваться на территорию Польши . Они забросали польских силовиков камнями , повредив шлем одному из полицейских.
Министр обороны Польши Мариуш Блащак написал в Twitter , что польская армия и пограничники прекрасно справились со своей задачей. Они смогли совместными усилиями укрепить посты на пограничном переходе в Кузнице. Польские военные отразили атаку со стороны Беларуси и не допустили проникновения мигрантов на территорию страны.
По данным польских пограничников, из Беларуси на территорию Польши ночью пытались прорваться около 100 мигрантов из стран Ближнего Востока.
По данным пограничной службы Польши в понедельник, 15 ноября, было зафиксировано 244 попытки незаконного пересечения белорусско-польской границы. Польские пограничники приняли решение, что 29 иностранцев-нелегалов должны покинуть территорию Республики Польша.
Напомним, вечером 15 ноября группа мигрантов из нескольких сотен человек попыталась прорваться на территорию Польши . Они забросали польских силовиков камнями , повредив шлем одному из полицейских.
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