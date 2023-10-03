Атака джихадистов: 29 солдат погибли у границы Нигера и Мали

В Нигере, недалеко от границы с Мали, при атаке джихадистов погибли 29 солдат. Эту информацию сообщило агентство AP 3 октября.
По словам министра обороны Нигера генерал-лейтенанта Салифу Моди, более 100 экстремистов напали на силы безопасности, которые проводили спецоперацию в ближней приграничной зоне. Это уже вторая подобная атака на нигерских военных за последнюю неделю.
Глава Минобороны также сообщил, что в ходе операции было обезврежено множество террористов, уничтожено 15 мотоциклов, а также изъято значительное количество оружия и боеприпасов.
Данные Armed Conflict Location & Event Data Project свидетельствуют о более чем 40% увеличении уровня насилия, в основном связанного с экстремистами, в течение месяца после военного захвата власти в Нигере.
В августе численность нападений джихадистов на мирных жителей увеличилась вчетверо по сравнению с предыдущим месяцем, а нападения на силы безопасности в регионе Тиллабери привели к гибели не менее 40 солдат.
По словам министра обороны Нигера генерал-лейтенанта Салифу Моди, более 100 экстремистов напали на силы безопасности, которые проводили спецоперацию в ближней приграничной зоне. Это уже вторая подобная атака на нигерских военных за последнюю неделю.
Глава Минобороны также сообщил, что в ходе операции было обезврежено множество террористов, уничтожено 15 мотоциклов, а также изъято значительное количество оружия и боеприпасов.
Данные Armed Conflict Location & Event Data Project свидетельствуют о более чем 40% увеличении уровня насилия, в основном связанного с экстремистами, в течение месяца после военного захвата власти в Нигере.
В августе численность нападений джихадистов на мирных жителей увеличилась вчетверо по сравнению с предыдущим месяцем, а нападения на силы безопасности в регионе Тиллабери привели к гибели не менее 40 солдат.
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