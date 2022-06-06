Астронавты Китая успешно отправлены на космическую станцию

06:56 06 июня Киев, Украина

Китай успешно совершил отправку троих своих астронавтов на новую космическую станцию.

Об этом сообщает Китайское космическое агентство CMSA, CNN.



Астронавты Чен Дун, Лю Ян и Цай Сючже отправились на космическом корабле "Шэньчжоу-14" с космодрома Цзюцюань в пустыне Гоби.

"Команда будет жить и работать в основном модули "Тяньхэ" космической станции "Тяньгун" в течение шести месяцев, прежде чем возвратиться на Землю в декабре. Астронавты будут продолжать строительные работы",- говориться в сообщении агенства.

Это третья миссия с экипажем при строительстве космической станции, которую Китай планирует ввести в эксплуатацию до декабря 2022 года. Ожидается, что по завершении строительства космическая станция прослужит 15 лет.



До конца года запланировано шесть космических миссий.



По данным CMSA, Китай планирует ежегодно отправлять на станцию две миссии с экипажем и две грузовые миссии.